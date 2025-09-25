SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MTB Trader
Kait Budi Kiswoyo

MTB Trader

Kait Budi Kiswoyo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
15 (55.55%)
Loss Trade:
12 (44.44%)
Best Trade:
11.02 USD
Worst Trade:
-5.03 USD
Profitto lordo:
70.27 USD (5 755 pips)
Perdita lorda:
-57.24 USD (3 339 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (17.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
73.54%
Massimo carico di deposito:
0.64%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
19 (70.37%)
Short Trade:
8 (29.63%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
4.68 USD
Perdita media:
-4.77 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.86 USD (4)
Crescita mensile:
0.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.02 USD
Massimale:
24.88 USD (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.99% (24.87 USD)
Per equità:
0.22% (5.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDu 14
EURUSDu 6
USDJPYu 4
GBPUSDu 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDu 39
EURUSDu -9
USDJPYu -10
GBPUSDu -7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDu 3.6K
EURUSDu -247
USDJPYu -663
GBPUSDu -275
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.02 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17.80 USD
Massima perdita consecutiva: -19.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
Share of trading days is too low
2025.09.25 10:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 09:00
Share of trading days is too low
2025.09.25 09:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 08:00
Share of trading days is too low
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 04:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 04:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 04:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 04:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MTB Trader
30USD al mese
1%
0
0
USD
2.5K
USD
1
0%
27
55%
74%
1.22
0.48
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.