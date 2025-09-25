- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
26 (70.27%)
Loss Trade:
11 (29.73%)
Best Trade:
6.74 USD
Worst Trade:
-8.56 USD
Profitto lordo:
76.33 USD (76 317 pips)
Perdita lorda:
-43.40 USD (43 412 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (24.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.01 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
1.68%
Massimo carico di deposito:
11.10%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
17 (45.95%)
Short Trade:
20 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
-3.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.69 USD (2)
Crescita mensile:
6.59%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.68 USD
Massimale:
12.25 USD (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.41% (12.25 USD)
Per equità:
2.18% (11.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.74 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.01 USD
Massima perdita consecutiva: -9.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 11
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
50 più
This Bot deal only with EURUSD.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
7%
0
0
USD
USD
533
USD
USD
1
89%
37
70%
2%
1.75
0.89
USD
USD
2%
1:200