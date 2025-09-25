SegnaliSezioni
Kait Budi Kiswoyo

PIP Heroes

Kait Budi Kiswoyo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
XMGlobal-MT5 16
1:15
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
36 (94.73%)
Loss Trade:
2 (5.26%)
Best Trade:
1.11 USD
Worst Trade:
-0.01 USD
Profitto lordo:
5.02 USD (4 980 pips)
Perdita lorda:
-0.02 USD (16 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.72 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
77.34%
Massimo carico di deposito:
79.89%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
500.00
Long Trade:
38 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
251.00
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
0.14 USD
Perdita media:
-0.01 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.01 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.01 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.12% (1.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.63 USD
Massima perdita consecutiva: -0.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 11:42
Share of trading days is too low
2025.10.08 11:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 11:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 08:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 08:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 04:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 04:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 04:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PIP Heroes
30USD al mese
5%
0
0
USD
105
USD
1
0%
38
94%
77%
250.99
0.13
USD
1%
1:15
Copia

