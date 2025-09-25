- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
10 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-39.36 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-249.45 USD (248 107 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.91
Attività di trading:
31.98%
Massimo carico di deposito:
7.32%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-24.95 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-24.95 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-248.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-248.13 USD (10)
Crescita mensile:
-33.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
249.45 USD
Massimale:
249.45 USD (33.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.23% (249.23 USD)
Per equità:
13.28% (84.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-248K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -248.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
September 25th, 2025
i just want to see my portfolio
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-33%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
100%
10
0%
32%
0.00
-24.95
USD
USD
33%
1:500