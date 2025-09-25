SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Dnjyf001
Pan Deng

Dnjyf001

Pan Deng
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30.18 USD al mese
crescita dal 2025 -66%
Tickmill-Live08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
542
Profit Trade:
348 (64.20%)
Loss Trade:
194 (35.79%)
Best Trade:
45.40 USD
Worst Trade:
-35.52 USD
Profitto lordo:
1 076.92 USD (1 808 875 pips)
Perdita lorda:
-900.97 USD (1 873 298 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (38.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.95 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.04%
Massimo carico di deposito:
105.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
312 (57.56%)
Short Trade:
230 (42.44%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
3.09 USD
Perdita media:
-4.64 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-52.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.18 USD (6)
Crescita mensile:
-7.26%
Previsione annuale:
-88.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.26 USD
Massimale:
155.64 USD (74.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.66% (155.57 USD)
Per equità:
15.98% (20.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 213
XTIUSD 118
BTCUSD 77
US500 64
JP225 50
COPPER 8
USDCAD 6
XAGUSD 3
USDJPY 2
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 127
XTIUSD 59
BTCUSD -37
US500 -1
JP225 -12
COPPER 41
USDCAD 0
XAGUSD 13
USDJPY -13
GBPUSD -2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
XTIUSD 6.3K
BTCUSD -134K
US500 25K
JP225 22K
COPPER 412
USDCAD 98
XAGUSD 259
USDJPY -554
GBPUSD -157
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.40 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +38.28 USD
Massima perdita consecutiva: -52.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live08
0.99 × 410
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Tickmill-Live09
1.01 × 521
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 85
EGlobal-Classic3
1.10 × 31
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.11 × 1783
Tickmill-Live10
1.13 × 396
ICMarketsSC-Live16
1.18 × 198
Exness-Real14
1.25 × 296
ICMarketsSC-Live06
1.29 × 4232
314 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
分享让我快乐！
Non ci sono recensioni
2025.09.25 04:45
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dnjyf001
30.18USD al mese
-66%
0
0
USD
148
USD
18
0%
542
64%
45%
1.19
0.32
USD
97%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.