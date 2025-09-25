- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
542
Profit Trade:
348 (64.20%)
Loss Trade:
194 (35.79%)
Best Trade:
45.40 USD
Worst Trade:
-35.52 USD
Profitto lordo:
1 076.92 USD (1 808 875 pips)
Perdita lorda:
-900.97 USD (1 873 298 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (38.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.95 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.04%
Massimo carico di deposito:
105.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
312 (57.56%)
Short Trade:
230 (42.44%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
3.09 USD
Perdita media:
-4.64 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-52.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.18 USD (6)
Crescita mensile:
-7.26%
Previsione annuale:
-88.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.26 USD
Massimale:
155.64 USD (74.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.66% (155.57 USD)
Per equità:
15.98% (20.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|213
|XTIUSD
|118
|BTCUSD
|77
|US500
|64
|JP225
|50
|COPPER
|8
|USDCAD
|6
|XAGUSD
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|127
|XTIUSD
|59
|BTCUSD
|-37
|US500
|-1
|JP225
|-12
|COPPER
|41
|USDCAD
|0
|XAGUSD
|13
|USDJPY
|-13
|GBPUSD
|-2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|XTIUSD
|6.3K
|BTCUSD
|-134K
|US500
|25K
|JP225
|22K
|COPPER
|412
|USDCAD
|98
|XAGUSD
|259
|USDJPY
|-554
|GBPUSD
|-157
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.40 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +38.28 USD
Massima perdita consecutiva: -52.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live08
|0.99 × 410
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|1.01 × 521
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 85
|
EGlobal-Classic3
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.11 × 1783
|
Tickmill-Live10
|1.13 × 396
|
ICMarketsSC-Live16
|1.18 × 198
|
Exness-Real14
|1.25 × 296
|
ICMarketsSC-Live06
|1.29 × 4232
