Mohd Ikhwan Bin Agusalim

Gladius EA Pro XAUUSD M30

Mohd Ikhwan Bin Agusalim
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
SwitchMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
6.03 USD
Worst Trade:
-9.92 USD
Profitto lordo:
21.10 USD (2 155 pips)
Perdita lorda:
-33.75 USD (3 330 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.47 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
11.70%
Massimo carico di deposito:
2.13%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-0.97 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-5.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.54 USD (3)
Crescita mensile:
-3.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.11 USD
Massimale:
15.54 USD (3.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.86% (15.54 USD)
Per equità:
4.29% (16.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.03 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.47 USD
Massima perdita consecutiva: -15.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SwitchMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SwitchMarkets-Real
4.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.02 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 10:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:14
Share of trading days is too low
2025.09.25 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 03:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 03:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 03:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 03:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
