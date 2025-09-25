- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
6.03 USD
Worst Trade:
-9.92 USD
Profitto lordo:
21.10 USD (2 155 pips)
Perdita lorda:
-33.75 USD (3 330 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.47 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
11.70%
Massimo carico di deposito:
2.13%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-0.97 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-5.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.54 USD (3)
Crescita mensile:
-3.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.11 USD
Massimale:
15.54 USD (3.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.86% (15.54 USD)
Per equità:
4.29% (16.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.03 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.47 USD
Massima perdita consecutiva: -15.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SwitchMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SwitchMarkets-Real
|4.00 × 1
