Jose Carlos Miranda Reyes

Epic Game Trade 3

Jose Carlos Miranda Reyes
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 7%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
4.84 USD
Worst Trade:
-0.70 USD
Profitto lordo:
14.40 USD (8 427 pips)
Perdita lorda:
-0.70 USD (447 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (14.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.40 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
92.01%
Massimo carico di deposito:
23.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
19.57
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
20.57
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-0.70 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.70 USD (1)
Crescita mensile:
6.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.70 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.33% (0.70 USD)
Per equità:
39.15% (78.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
CADCHF 1
US30Cash 1
GOLD 1
NZDJPY 1
EURDKK 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3
GBPUSD 5
CADJPY 1
CADCHF 1
US30Cash 1
GOLD 1
NZDJPY 2
EURDKK -1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 372
GBPUSD 512
CADJPY 100
CADCHF 82
US30Cash 7K
GOLD 78
NZDJPY 328
EURDKK -447
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.84 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.30 × 66
XMGlobal-Real 18
0.31 × 36
DooFintech-Live 5
0.34 × 271
XMGlobal-Real 26
0.38 × 32
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 12
XMGlobal-Real 27
0.53 × 276
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 32
XMGlobal-Real 8
0.69 × 487
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.06 × 18
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Non ci sono recensioni
2025.10.06 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 21:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.25 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 03:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
