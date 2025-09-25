- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
4.84 USD
Worst Trade:
-0.70 USD
Profitto lordo:
14.40 USD (8 427 pips)
Perdita lorda:
-0.70 USD (447 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (14.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.40 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
92.01%
Massimo carico di deposito:
23.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
19.57
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
20.57
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-0.70 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.70 USD (1)
Crescita mensile:
6.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.70 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.33% (0.70 USD)
Per equità:
39.15% (78.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|US30Cash
|1
|GOLD
|1
|NZDJPY
|1
|EURDKK
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|5
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|US30Cash
|1
|GOLD
|1
|NZDJPY
|2
|EURDKK
|-1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|372
|GBPUSD
|512
|CADJPY
|100
|CADCHF
|82
|US30Cash
|7K
|GOLD
|78
|NZDJPY
|328
|EURDKK
|-447
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.84 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.30 × 66
|
XMGlobal-Real 18
|0.31 × 36
|
DooFintech-Live 5
|0.34 × 271
|
XMGlobal-Real 26
|0.38 × 32
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.50 × 12
|
XMGlobal-Real 27
|0.53 × 276
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 32
|
XMGlobal-Real 8
|0.69 × 487
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|3.06 × 18
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
