Edy Nuryanto Nuryanto

Malabar

Edy Nuryanto Nuryanto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
11.24 USD
Worst Trade:
-10.84 USD
Profitto lordo:
60.40 USD (3 017 pips)
Perdita lorda:
-62.16 USD (3 105 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (28.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.62 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
8.87%
Massimo carico di deposito:
1.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
10.07 USD
Perdita media:
-10.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-41.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.28 USD (4)
Crescita mensile:
-0.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.68 USD
Massimale:
42.30 USD (4.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.01% (41.28 USD)
Per equità:
0.96% (9.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -88
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.24 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +28.62 USD
Massima perdita consecutiva: -41.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 più
Alon alon watone klakon
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 19:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.25 13:35
Share of trading days is too low
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 13:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.25 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 02:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 02:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 02:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Malabar
30USD al mese
-0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
12
50%
9%
0.97
-0.15
USD
4%
1:500
Copia

