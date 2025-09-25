- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
11.24 USD
Worst Trade:
-10.84 USD
Profitto lordo:
60.40 USD (3 017 pips)
Perdita lorda:
-62.16 USD (3 105 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (28.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.62 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
8.87%
Massimo carico di deposito:
1.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
10.07 USD
Perdita media:
-10.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-41.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.28 USD (4)
Crescita mensile:
-0.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.68 USD
Massimale:
42.30 USD (4.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.01% (41.28 USD)
Per equità:
0.96% (9.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-88
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.24 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +28.62 USD
Massima perdita consecutiva: -41.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Alon alon watone klakon
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
12
50%
9%
0.97
-0.15
USD
USD
4%
1:500