- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
11 (64.70%)
Loss Trade:
6 (35.29%)
Best Trade:
3 941.00 JPY
Worst Trade:
-5 492.00 JPY
Profitto lordo:
19 278.00 JPY (4 271 pips)
Perdita lorda:
-14 953.00 JPY (2 147 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8 844.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
8 844.00 JPY (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
5.17%
Massimo carico di deposito:
115.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
9 (52.94%)
Short Trade:
8 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
254.41 JPY
Profitto medio:
1 752.55 JPY
Perdita media:
-2 492.17 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-8 152.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-8 152.00 JPY (2)
Crescita mensile:
21.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
610.00 JPY
Massimale:
8 965.00 JPY (30.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.05% (8 965.00 JPY)
Per equità:
15.94% (4 629.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|43
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|-12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|87
|GBPUSD
|-120
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 941.00 JPY
Worst Trade: -5 492 JPY
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8 844.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -8 152.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxioryAsia-06Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|1.37 × 83
|
FBS-Real-8
|2.64 × 33
This is a trading record.
