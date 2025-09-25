SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / THE CACHER BALL BACK TRADING
Jun Ito

THE CACHER BALL BACK TRADING

Jun Ito
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
AxioryAsia-06Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
11 (64.70%)
Loss Trade:
6 (35.29%)
Best Trade:
3 941.00 JPY
Worst Trade:
-5 492.00 JPY
Profitto lordo:
19 278.00 JPY (4 271 pips)
Perdita lorda:
-14 953.00 JPY (2 147 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8 844.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
8 844.00 JPY (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
5.17%
Massimo carico di deposito:
115.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
9 (52.94%)
Short Trade:
8 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
254.41 JPY
Profitto medio:
1 752.55 JPY
Perdita media:
-2 492.17 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-8 152.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-8 152.00 JPY (2)
Crescita mensile:
21.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
610.00 JPY
Massimale:
8 965.00 JPY (30.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.05% (8 965.00 JPY)
Per equità:
15.94% (4 629.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 43
EURUSD 6
GBPUSD -12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.2K
EURUSD 87
GBPUSD -120
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 941.00 JPY
Worst Trade: -5 492 JPY
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8 844.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -8 152.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxioryAsia-06Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Exness-Real18
1.37 × 83
FBS-Real-8
2.64 × 33
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

This is a trading record.


Non ci sono recensioni
2025.09.29 03:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 03:31
Share of trading days is too low
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 01:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 01:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 01:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 01:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 01:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THE CACHER BALL BACK TRADING
30USD al mese
22%
0
0
USD
24K
JPY
1
0%
17
64%
5%
1.28
254.41
JPY
30%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.