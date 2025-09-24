- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
10 (71.42%)
Loss Trade:
4 (28.57%)
Best Trade:
29.73 USD
Worst Trade:
-21.45 USD
Profitto lordo:
136.58 USD (30 013 pips)
Perdita lorda:
-63.47 USD (12 693 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (54.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.31 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
0.52%
Massimo carico di deposito:
6.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
5.22 USD
Profitto medio:
13.66 USD
Perdita media:
-15.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-45.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.92 USD (3)
Crescita mensile:
12.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
45.92 USD (6.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.83% (45.92 USD)
Per equità:
2.11% (13.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.73 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +54.31 USD
Massima perdita consecutiva: -45.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
FULLY AUTOMATED ONE SHOT SL TP ASIAN SESSION ONLY
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
673
USD
USD
5
100%
14
71%
1%
2.15
5.22
USD
USD
7%
1:500