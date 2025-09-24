- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
30 (83.33%)
Loss Trade:
6 (16.67%)
Best Trade:
2.24 EUR
Worst Trade:
-4.35 EUR
Profitto lordo:
28.40 EUR (2 402 pips)
Perdita lorda:
-11.11 EUR (757 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (25.36 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
25.36 EUR (26)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
84.13%
Massimo carico di deposito:
2.71%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
14 (38.89%)
Short Trade:
22 (61.11%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
0.48 EUR
Profitto medio:
0.95 EUR
Perdita media:
-1.85 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-8.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.93 EUR (4)
Crescita mensile:
1.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 EUR
Massimale:
9.09 EUR (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.89% (9.09 EUR)
Per equità:
2.05% (20.77 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.24 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +25.36 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.93 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.20 × 92
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.41 × 220
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
FusionMarkets-Live
|2.85 × 161
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|3.79 × 14
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 91
|
VantageInternational-Live 4
|4.13 × 8
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
Darwinex-Live
|4.33 × 48
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
XM.COM-MT5
|5.06 × 36
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
|
Alpari-MT5
|5.44 × 45
|
Tickmill-Live
|5.69 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-5
|5.71 × 49
|
Coinexx-Live
|6.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|6.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.17 × 23
|
Axiory-Live
|6.33 × 12
|
ForexClub-MT5 Real Server
|6.97 × 38
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.00 × 70
This signal is based on an EA working on AUDCAD only.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
1
100%
36
83%
84%
2.55
0.48
EUR
EUR
2%
1:500