Peter Lee

RmPsCs

Peter Lee
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 18%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
405
Profit Trade:
323 (79.75%)
Loss Trade:
82 (20.25%)
Best Trade:
1 585.40 AUD
Worst Trade:
-5 014.28 AUD
Profitto lordo:
37 197.85 AUD (119 665 pips)
Perdita lorda:
-20 140.27 AUD (77 256 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (2 140.82 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
4 803.88 AUD (16)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
21.21%
Massimo carico di deposito:
0.23%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.40
Long Trade:
326 (80.49%)
Short Trade:
79 (19.51%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
42.12 AUD
Profitto medio:
115.16 AUD
Perdita media:
-245.61 AUD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 041.01 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-5 014.28 AUD (1)
Crescita mensile:
14.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 089.77 AUD
Massimale:
5 022.84 AUD (5.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.71% (5 022.84 AUD)
Per equità:
0.12% (121.77 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 405
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 585.40 AUD
Worst Trade: -5 014 AUD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 140.82 AUD
Massima perdita consecutiva: -2 041.01 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-MT4-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Risk management/Persistent & Consistent profit
Non ci sono recensioni
2025.09.24 23:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

