- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
405
Profit Trade:
323 (79.75%)
Loss Trade:
82 (20.25%)
Best Trade:
1 585.40 AUD
Worst Trade:
-5 014.28 AUD
Profitto lordo:
37 197.85 AUD (119 665 pips)
Perdita lorda:
-20 140.27 AUD (77 256 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (2 140.82 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
4 803.88 AUD (16)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
21.21%
Massimo carico di deposito:
0.23%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.40
Long Trade:
326 (80.49%)
Short Trade:
79 (19.51%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
42.12 AUD
Profitto medio:
115.16 AUD
Perdita media:
-245.61 AUD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 041.01 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-5 014.28 AUD (1)
Crescita mensile:
14.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 089.77 AUD
Massimale:
5 022.84 AUD (5.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.71% (5 022.84 AUD)
Per equità:
0.12% (121.77 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 585.40 AUD
Worst Trade: -5 014 AUD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 140.82 AUD
Massima perdita consecutiva: -2 041.01 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-MT4-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Risk management/Persistent & Consistent profit
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
18%
0
0
USD
USD
103K
AUD
AUD
7
100%
405
79%
21%
1.84
42.12
AUD
AUD
5%
1:500