- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
31 (45.58%)
Loss Trade:
37 (54.41%)
Best Trade:
14.32 USD
Worst Trade:
-15.20 USD
Profitto lordo:
119.30 USD (5 318 pips)
Perdita lorda:
-165.42 USD (6 113 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (28.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.94 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
8.04%
Massimo carico di deposito:
22.17%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
35 (51.47%)
Short Trade:
33 (48.53%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.68 USD
Profitto medio:
3.85 USD
Perdita media:
-4.47 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-30.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.06 USD (7)
Crescita mensile:
-9.26%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
84.90 USD
Massimale:
84.90 USD (84.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.47% (84.90 USD)
Per equità:
4.79% (8.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|49
|XAUUSD
|19
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|-80
|XAUUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|-2.5K
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.32 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +28.94 USD
Massima perdita consecutiva: -30.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.86 × 8637
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
|
XMGlobal-MT5 2
|10.50 × 354
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
194
USD
USD
5
97%
68
45%
8%
0.72
-0.68
USD
USD
36%
1:200