Salah Uddin Md Riyadh

FxPt007

Salah Uddin Md Riyadh
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
31 (45.58%)
Loss Trade:
37 (54.41%)
Best Trade:
14.32 USD
Worst Trade:
-15.20 USD
Profitto lordo:
119.30 USD (5 318 pips)
Perdita lorda:
-165.42 USD (6 113 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (28.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.94 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
8.04%
Massimo carico di deposito:
22.17%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
35 (51.47%)
Short Trade:
33 (48.53%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.68 USD
Profitto medio:
3.85 USD
Perdita media:
-4.47 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-30.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.06 USD (7)
Crescita mensile:
-9.26%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
84.90 USD
Massimale:
84.90 USD (84.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.47% (84.90 USD)
Per equità:
4.79% (8.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 49
XAUUSD 19
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -80
XAUUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -2.5K
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.32 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +28.94 USD
Massima perdita consecutiva: -30.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.86 × 8637
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
XMGlobal-MT5 2
10.50 × 354
8 più
2025.09.24 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
