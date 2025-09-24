SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trading Premium EA
Aditia Kusuma

Trading Premium EA

Aditia Kusuma
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Pepperstone-Edge01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
19.62 USD
Worst Trade:
-2.74 USD
Profitto lordo:
94.55 USD (9 294 pips)
Perdita lorda:
-6.87 USD (686 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (92.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.73 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
6.65%
Massimo carico di deposito:
3.01%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
12.76
Long Trade:
11 (91.67%)
Short Trade:
1 (8.33%)
Fattore di profitto:
13.76
Profitto previsto:
7.31 USD
Profitto medio:
10.51 USD
Perdita media:
-2.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.87 USD (3)
Crescita mensile:
4.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.05 USD
Massimale:
6.87 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.34% (6.87 USD)
Per equità:
0.87% (17.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 86
GBPUSD 2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.6K
GBPUSD 25
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.62 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +92.73 USD
Massima perdita consecutiva: -6.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.52 × 75
ICMarkets-Live18
0.64 × 28
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
ICMarkets-Live02
1.19 × 16
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
Pepperstone-Edge03
2.08 × 150
Activtrades-4
2.25 × 2248
ICMarketsSC-Live23
2.36 × 28
Pepperstone-Edge01
2.67 × 166
OneTrade-Real
2.89 × 9
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge05
5.67 × 3
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
BlackBullMarkets-Live
9.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
On this signal operates the best EA (Expert Advisor) fusion that trades using the One Shoot technique (No Martingale, No Grid, No Hedging) on ​​Currency pairs (GBPUSD) and Gold (XAUUSD) by implementing good Money Management to keep Drawdown as low as possible. Besides through MQL5, you can copy these signals more easily without needing a VPS via the Pelican Trading app.
Non ci sono recensioni
2025.09.29 05:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.29 05:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
Share of trading days is too low
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 12:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.24 20:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 20:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 20:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading Premium EA
30USD al mese
4%
0
0
USD
2.1K
USD
1
100%
12
75%
7%
13.76
7.31
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.