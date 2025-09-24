SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Cogaladie
Bustami

Cogaladie

Bustami
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 140%
FBS-Real-3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
194 (96.03%)
Loss Trade:
8 (3.96%)
Best Trade:
122.80 USD
Worst Trade:
-5.75 USD
Profitto lordo:
1 425.38 USD (1 327 726 pips)
Perdita lorda:
-17.17 USD (51 060 pips)
Vincite massime consecutive:
97 (296.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
512.62 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
34.33%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
234
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
99.80
Long Trade:
144 (71.29%)
Short Trade:
58 (28.71%)
Fattore di profitto:
83.02
Profitto previsto:
6.97 USD
Profitto medio:
7.35 USD
Perdita media:
-2.15 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.11 USD (4)
Crescita mensile:
140.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.11 USD (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (14.11 USD)
Per equità:
56.63% (1 209.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 120
BTCUSD 82
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 69K
BTCUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +122.80 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +296.58 USD
Massima perdita consecutiva: -14.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
122 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 19:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 18:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 16:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 17:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.24 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 17:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
