- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
194 (96.03%)
Loss Trade:
8 (3.96%)
Best Trade:
122.80 USD
Worst Trade:
-5.75 USD
Profitto lordo:
1 425.38 USD (1 327 726 pips)
Perdita lorda:
-17.17 USD (51 060 pips)
Vincite massime consecutive:
97 (296.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
512.62 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
34.33%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
234
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
99.80
Long Trade:
144 (71.29%)
Short Trade:
58 (28.71%)
Fattore di profitto:
83.02
Profitto previsto:
6.97 USD
Profitto medio:
7.35 USD
Perdita media:
-2.15 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.11 USD (4)
Crescita mensile:
140.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.11 USD (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (14.11 USD)
Per equità:
56.63% (1 209.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|BTCUSD
|82
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|69K
|BTCUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +122.80 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +296.58 USD
Massima perdita consecutiva: -14.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
