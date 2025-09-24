- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
59 (75.64%)
Loss Trade:
19 (24.36%)
Best Trade:
1 083.77 USD
Worst Trade:
-325.80 USD
Profitto lordo:
4 228.37 USD (52 554 pips)
Perdita lorda:
-1 530.73 USD (2 678 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 370.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 218.23 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
19.27%
Massimo carico di deposito:
21.82%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.59
Long Trade:
54 (69.23%)
Short Trade:
24 (30.77%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
34.59 USD
Profitto medio:
71.67 USD
Perdita media:
-80.56 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 015.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 015.36 USD (8)
Crescita mensile:
2.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.00 USD
Massimale:
1 040.89 USD (1.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (1 040.44 USD)
Per equità:
0.44% (456.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|USDJPY
|30
|EURUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|-834
|EURUSD
|75
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|50K
|USDJPY
|-530
|EURUSD
|91
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 083.77 USD
Worst Trade: -326 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 370.01 USD
Massima perdita consecutiva: -1 015.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1524
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Variable values feature with gold - testing
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
149USD al mese
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
1
100%
78
75%
19%
2.76
34.59
USD
USD
1%
1:200