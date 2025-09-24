SegnaliSezioni
Ukrit Khonglao

Darwinex 03

Ukrit Khonglao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 149 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
59 (75.64%)
Loss Trade:
19 (24.36%)
Best Trade:
1 083.77 USD
Worst Trade:
-325.80 USD
Profitto lordo:
4 228.37 USD (52 554 pips)
Perdita lorda:
-1 530.73 USD (2 678 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 370.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 218.23 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
19.27%
Massimo carico di deposito:
21.82%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.59
Long Trade:
54 (69.23%)
Short Trade:
24 (30.77%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
34.59 USD
Profitto medio:
71.67 USD
Perdita media:
-80.56 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 015.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 015.36 USD (8)
Crescita mensile:
2.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.00 USD
Massimale:
1 040.89 USD (1.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (1 040.44 USD)
Per equità:
0.44% (456.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 40
USDJPY 30
EURUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.5K
USDJPY -834
EURUSD 75
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 50K
USDJPY -530
EURUSD 91
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 083.77 USD
Worst Trade: -326 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 370.01 USD
Massima perdita consecutiva: -1 015.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1524
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
11 più
Variable values feature with gold - testing
Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
