- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
47 (85.45%)
Loss Trade:
8 (14.55%)
Best Trade:
17.49 USD
Worst Trade:
-24.09 USD
Profitto lordo:
80.12 USD (171 729 pips)
Perdita lorda:
-46.67 USD (88 529 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (61.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.11 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.18%
Massimo carico di deposito:
3.41%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
26 (47.27%)
Short Trade:
29 (52.73%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-5.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.09 USD (1)
Crescita mensile:
11.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.64 USD
Massimale:
24.24 USD (9.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.85% (24.09 USD)
Per equità:
0.15% (0.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|BTCUSD
|12
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25
|BTCUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.49 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61.11 USD
Massima perdita consecutiva: -10.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
