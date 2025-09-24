SegnaliSezioni
Krishu Sharma

GOLD2X

Krishu Sharma
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 34%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
31.40 USD
Worst Trade:
-6.16 USD
Profitto lordo:
53.23 USD (5 354 pips)
Perdita lorda:
-17.10 USD (1 678 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (31.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
19.04%
Massimo carico di deposito:
12.03%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.79
Long Trade:
5 (45.45%)
Short Trade:
6 (54.55%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
3.28 USD
Profitto medio:
8.87 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.24 USD (2)
Crescita mensile:
34.48%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.69 USD
Massimale:
12.94 USD (9.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.69% (12.94 USD)
Per equità:
4.20% (5.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 36
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.40 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.47 USD
Massima perdita consecutiva: -11.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 16:49
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.24 16:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 16:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD2X
75USD al mese
34%
0
0
USD
106
USD
1
27%
11
54%
19%
3.11
3.28
USD
10%
1:500
Copia

