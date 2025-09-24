SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PIFund FX
Duy Tam Nguyen

PIFund FX

Duy Tam Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
24 (57.14%)
Loss Trade:
18 (42.86%)
Best Trade:
4.15 USD
Worst Trade:
-2.15 USD
Profitto lordo:
22.34 USD (877 pips)
Perdita lorda:
-17.56 USD (673 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (4.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.27 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
2.61%
Massimo carico di deposito:
14.27%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
29 (69.05%)
Short Trade:
13 (30.95%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-0.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.23 USD (3)
Crescita mensile:
3.06%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.82 USD
Massimale:
7.59 USD (7.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.13% (7.26 USD)
Per equità:
3.08% (2.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 10
AUDUSD 10
USDCAD 9
EURUSD 8
NZDUSD 3
USDJPY 1
GBPUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 3
AUDUSD 2
USDCAD 3
EURUSD -2
NZDUSD -2
USDJPY 0
GBPUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 75
AUDUSD 180
USDCAD -7
EURUSD -60
NZDUSD -24
USDJPY 45
GBPUSD -5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.15 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.27 USD
Massima perdita consecutiva: -5.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.37 × 285
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1302
FXPIG-Server
0.60 × 200
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.85 × 172
Tradeview-Live
0.88 × 8
ICMarkets-MT5
0.90 × 209
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.02 × 97
Alpari-MT5
1.03 × 135
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.20 × 1107
46 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Trading Signal Focused on Forex Majors

Objective: Stable growth with low drawdown.

⚙️ Key Features:

  • Strategy: No Martingale/Grid. Precise entries and exits, average holding time of 4 hours.

  • Performance: Winning rate >65%. Monthly profit 6–8%.

  • Requirements: Capital from 500 USD, Leverage 1:500.

⚠️ Note: Controlled, calm trading phases. Suitable for investors seeking consistent and stable results.

➡️ Subscribe to follow a professional, stable signal.


Non ci sono recensioni
2025.10.29 13:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 06:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 06:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 10:00
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 07:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of trading days is too low
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 14:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 14:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PIFund FX
30USD al mese
5%
0
0
USD
505
USD
5
19%
42
57%
3%
1.27
0.11
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.