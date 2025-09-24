- Crescita
Trade:
42
Profit Trade:
24 (57.14%)
Loss Trade:
18 (42.86%)
Best Trade:
4.15 USD
Worst Trade:
-2.15 USD
Profitto lordo:
22.34 USD (877 pips)
Perdita lorda:
-17.56 USD (673 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (4.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.27 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
2.61%
Massimo carico di deposito:
14.27%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
29 (69.05%)
Short Trade:
13 (30.95%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-0.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.23 USD (3)
Crescita mensile:
3.06%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.82 USD
Massimale:
7.59 USD (7.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.13% (7.26 USD)
Per equità:
3.08% (2.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|10
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|9
|EURUSD
|8
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|3
|EURUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|75
|AUDUSD
|180
|USDCAD
|-7
|EURUSD
|-60
|NZDUSD
|-24
|USDJPY
|45
|GBPUSD
|-5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.15 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.27 USD
Massima perdita consecutiva: -5.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.37 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 1302
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.85 × 172
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 209
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
Darwinex-Live
|1.02 × 97
|
Alpari-MT5
|1.03 × 135
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.20 × 1107
Trading Signal Focused on Forex Majors
Objective: Stable growth with low drawdown.
⚙️ Key Features:
-
Strategy: No Martingale/Grid. Precise entries and exits, average holding time of 4 hours.
-
Performance: Winning rate >65%. Monthly profit 6–8%.
-
Requirements: Capital from 500 USD, Leverage 1:500.
⚠️ Note: Controlled, calm trading phases. Suitable for investors seeking consistent and stable results.
➡️ Subscribe to follow a professional, stable signal.
Non ci sono recensioni
