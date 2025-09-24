SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scalping Emas
Sandi Prasetiawan

Scalping Emas

0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 339%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
439
Profit Trade:
334 (76.08%)
Loss Trade:
105 (23.92%)
Best Trade:
30.00 USD
Worst Trade:
-29.55 USD
Profitto lordo:
949.98 USD (1 495 924 pips)
Perdita lorda:
-291.55 USD (668 727 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (107.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.04 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
198 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
254 (57.86%)
Short Trade:
185 (42.14%)
Fattore di profitto:
3.26
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
2.84 USD
Perdita media:
-2.78 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-14.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-113.05 USD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
113.05 USD (11.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.77% (113.05 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 369
BTCUSD 70
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 560
BTCUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 311K
BTCUSD 516K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.00 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +107.34 USD
Massima perdita consecutiva: -14.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 29
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.10 × 130
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
28.11 × 110
Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 195 days
