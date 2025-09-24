- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
439
Profit Trade:
334 (76.08%)
Loss Trade:
105 (23.92%)
Best Trade:
30.00 USD
Worst Trade:
-29.55 USD
Profitto lordo:
949.98 USD (1 495 924 pips)
Perdita lorda:
-291.55 USD (668 727 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (107.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.04 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
198 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
254 (57.86%)
Short Trade:
185 (42.14%)
Fattore di profitto:
3.26
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
2.84 USD
Perdita media:
-2.78 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-14.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-113.05 USD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
113.05 USD (11.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.77% (113.05 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|369
|BTCUSD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|560
|BTCUSD
|99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|311K
|BTCUSD
|516K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.00 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +107.34 USD
Massima perdita consecutiva: -14.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 130
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|6.12 × 365
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|23.72 × 303
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
Non ci sono recensioni