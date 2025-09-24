- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
211
Profit Trade:
174 (82.46%)
Loss Trade:
37 (17.54%)
Best Trade:
12.39 USD
Worst Trade:
-16.15 USD
Profitto lordo:
305.68 USD (1 282 006 pips)
Perdita lorda:
-113.30 USD (350 828 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (31.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
77.12%
Massimo carico di deposito:
8.14%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
210
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.02
Long Trade:
130 (61.61%)
Short Trade:
81 (38.39%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.41 USD (2)
Crescita mensile:
44.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.08 USD
Massimale:
27.41 USD (14.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.91% (27.41 USD)
Per equità:
5.30% (43.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|BTCUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|108
|BTCUSD
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|108K
|BTCUSD
|824K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.39 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.88 USD
Massima perdita consecutiva: -6.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
62 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
45%
0
0
USD
USD
967
USD
USD
2
99%
211
82%
77%
2.69
0.91
USD
USD
6%
1:200