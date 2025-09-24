SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PercentDayAggressive
Everton Jean Backes

PercentDayAggressive

Everton Jean Backes
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 45%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
211
Profit Trade:
174 (82.46%)
Loss Trade:
37 (17.54%)
Best Trade:
12.39 USD
Worst Trade:
-16.15 USD
Profitto lordo:
305.68 USD (1 282 006 pips)
Perdita lorda:
-113.30 USD (350 828 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (31.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
77.12%
Massimo carico di deposito:
8.14%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
210
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.02
Long Trade:
130 (61.61%)
Short Trade:
81 (38.39%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.41 USD (2)
Crescita mensile:
44.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.08 USD
Massimale:
27.41 USD (14.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.91% (27.41 USD)
Per equità:
5.30% (43.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 140
BTCUSD 71
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 108
BTCUSD 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 108K
BTCUSD 824K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.39 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.88 USD
Massima perdita consecutiva: -6.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
62 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PercentDayAggressive
100USD al mese
45%
0
0
USD
967
USD
2
99%
211
82%
77%
2.69
0.91
USD
6%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.