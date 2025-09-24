SegnaliSezioni
Nerijus Mierkis

EnigmaFx

Nerijus Mierkis
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 927%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
41 (34.74%)
Loss Trade:
77 (65.25%)
Best Trade:
451.60 USD
Worst Trade:
-65.60 USD
Profitto lordo:
4 617.27 USD (23 394 pips)
Perdita lorda:
-2 836.89 USD (13 925 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (404.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
540.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
69 (58.47%)
Short Trade:
49 (41.53%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
15.09 USD
Profitto medio:
112.62 USD
Perdita media:
-36.84 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-313.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-313.80 USD (6)
Crescita mensile:
926.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.80 USD
Massimale:
472.00 USD (21.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.05% (370.40 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 118
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +451.60 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +404.60 USD
Massima perdita consecutiva: -313.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
This strategy is entirely manual and adapts to current market conditions.When market the market shows a strong,clean trend with high volatility,the focus is on swing trading to capture larger moves over several hours or days.When the market is choppy or rangingwith low volatility,the focus shifts to scalping,taking smaller,faster trades within intraday ranges.Every trade has a predefined stop loss,stricly limited to 5% of account equity per trade,ensuring controlled risk exposure.No high risk methods such as grid trading or martingale systems are used.Each positions stands alone without averaging down or doubling up.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
