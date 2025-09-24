- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
41 (34.74%)
Loss Trade:
77 (65.25%)
Best Trade:
451.60 USD
Worst Trade:
-65.60 USD
Profitto lordo:
4 617.27 USD (23 394 pips)
Perdita lorda:
-2 836.89 USD (13 925 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (404.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
540.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
69 (58.47%)
Short Trade:
49 (41.53%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
15.09 USD
Profitto medio:
112.62 USD
Perdita media:
-36.84 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-313.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-313.80 USD (6)
Crescita mensile:
926.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.80 USD
Massimale:
472.00 USD (21.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.05% (370.40 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +451.60 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +404.60 USD
Massima perdita consecutiva: -313.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
This strategy is entirely manual and adapts to current market conditions.When market the market shows a strong,clean trend with high volatility,the focus is on swing trading to capture larger moves over several hours or days.When the market is choppy or rangingwith low volatility,the focus shifts to scalping,taking smaller,faster trades within intraday ranges.Every trade has a predefined stop loss,stricly limited to 5% of account equity per trade,ensuring controlled risk exposure.No high risk methods such as grid trading or martingale systems are used.Each positions stands alone without averaging down or doubling up.
