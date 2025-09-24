SegnaliSezioni
Vladimir Chebonenko

TrendWork

Vladimir Chebonenko
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.34 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.11 USD (202 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (2.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.11 USD (8)
Indice di Sharpe:
6.36
Attività di trading:
2.21%
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
0.26 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.46% (1.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3
GBPUSD 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
USDCHF 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 85
GBPUSD 53
AUDUSD 50
USDCHF 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.34 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.13 × 72
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
OctaFX-Real7
0.40 × 15
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.24 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 13:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
