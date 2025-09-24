- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.34 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.11 USD (202 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (2.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.11 USD (8)
Indice di Sharpe:
6.36
Attività di trading:
2.21%
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
0.26 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.46% (1.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|85
|GBPUSD
|53
|AUDUSD
|50
|USDCHF
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.34 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
OctaFX-Real7
|0.40 × 15
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
Non ci sono recensioni
