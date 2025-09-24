- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
22 (68.75%)
Loss Trade:
10 (31.25%)
Best Trade:
514.28 USD
Worst Trade:
-402.48 USD
Profitto lordo:
5 030.99 USD (69 506 pips)
Perdita lorda:
-3 223.44 USD (53 480 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 272.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 272.68 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
67.24%
Massimo carico di deposito:
39.45%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
21 (65.63%)
Short Trade:
11 (34.38%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
56.49 USD
Profitto medio:
228.68 USD
Perdita media:
-322.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-607.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-607.89 USD (2)
Crescita mensile:
155.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
495.97 USD
Massimale:
607.89 USD (47.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.58% (607.89 USD)
Per equità:
49.20% (1 462.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|24
|US30Cash
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.6K
|US30Cash
|242
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|3.6K
|US30Cash
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +514.28 USD
Worst Trade: -402 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 272.68 USD
Massima perdita consecutiva: -607.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni