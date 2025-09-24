- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
40 (75.47%)
Loss Trade:
13 (24.53%)
Best Trade:
8.08 USD
Worst Trade:
-11.13 USD
Profitto lordo:
140.17 USD (9 506 pips)
Perdita lorda:
-86.88 USD (6 434 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (26.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.32 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
8.24%
Massimo carico di deposito:
14.58%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
25 (47.17%)
Short Trade:
28 (52.83%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
3.50 USD
Perdita media:
-6.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.52 USD (3)
Crescita mensile:
17.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.08 USD (7.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.98% (28.08 USD)
Per equità:
7.99% (26.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.08 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.32 USD
Massima perdita consecutiva: -21.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
