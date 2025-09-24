- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
15 (78.94%)
Loss Trade:
4 (21.05%)
Best Trade:
20.44 USD
Worst Trade:
-43.08 USD
Profitto lordo:
167.84 USD (354 798 pips)
Perdita lorda:
-108.48 USD (162 072 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (120.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.87 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
0.18%
Massimo carico di deposito:
22.60%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.97
Long Trade:
9 (47.37%)
Short Trade:
10 (52.63%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
3.12 USD
Profitto medio:
11.19 USD
Perdita media:
-27.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-43.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.08 USD (1)
Crescita mensile:
30.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
61.42 USD (27.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.82% (61.42 USD)
Per equità:
14.69% (32.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|193K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.44 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +120.87 USD
Massima perdita consecutiva: -43.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.55 × 127
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.75 × 194
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
59%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
7
100%
19
78%
0%
1.54
3.12
USD
USD
28%
1:500