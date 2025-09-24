- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
65 (98.48%)
Loss Trade:
1 (1.52%)
Best Trade:
0.69 USD
Worst Trade:
-0.08 USD
Profitto lordo:
19.73 USD (3 336 pips)
Perdita lorda:
-2.76 USD
Vincite massime consecutive:
35 (10.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.85 USD (35)
Indice di Sharpe:
3.12
Attività di trading:
71.20%
Massimo carico di deposito:
10.83%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
106.06
Long Trade:
55 (83.33%)
Short Trade:
11 (16.67%)
Fattore di profitto:
7.15
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
0.30 USD
Perdita media:
-2.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.08 USD (1)
Crescita mensile:
8.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
0.16 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (0.16 USD)
Per equità:
5.03% (10.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|9
|EURNZD
|8
|GBPNZD
|6
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|4
|GBPCAD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|3
|USDCHF
|2
|AUDNZD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|0
|GBPCHF
|0
|AUDCAD
|0
|NZDJPY
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|490
|EURJPY
|439
|EURNZD
|411
|GBPNZD
|310
|GBPAUD
|206
|EURAUD
|203
|GBPCAD
|152
|GBPJPY
|151
|AUDJPY
|155
|USDJPY
|150
|CADJPY
|154
|USDCHF
|102
|AUDNZD
|104
|AUDUSD
|51
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|53
|GBPCHF
|53
|AUDCAD
|50
|NZDJPY
|50
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.69 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 24
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.31 × 118
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.51 × 336
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.59 × 472
|
ICMarketsSC-MT5
|0.59 × 5666
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.73 × 5611
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 528
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
PacificUnionLLC-Live
|0.89 × 36
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.90 × 20
103 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
1
100%
66
98%
71%
7.14
0.26
USD
USD
5%
1:500