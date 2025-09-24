SegnaliSezioni
Maksim Tarmaev

Signal Bybit

Maksim Tarmaev
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 39%
Bybit-Live-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
38 (88.37%)
Loss Trade:
5 (11.63%)
Best Trade:
2.73 UST
Worst Trade:
-2.27 UST
Profitto lordo:
35.42 UST (3 896 pips)
Perdita lorda:
-7.64 UST (226 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (16.70 UST)
Massimo profitto consecutivo:
16.70 UST (19)
Indice di Sharpe:
0.95
Attività di trading:
95.23%
Massimo carico di deposito:
36.23%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
8.29
Long Trade:
43 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.64
Profitto previsto:
0.65 UST
Profitto medio:
0.93 UST
Perdita media:
-1.53 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-2.27 UST)
Massima perdita consecutiva:
-2.27 UST (1)
Crescita mensile:
38.66%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
3.35 UST (5.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.88% (3.29 UST)
Per equità:
67.13% (84.78 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 28
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.73 UST
Worst Trade: -2 UST
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.70 UST
Massima perdita consecutiva: -2.27 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Signal Bybit
Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 16:49
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 10:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
