R Eko Permono Jati

MACD_MA_EA

R Eko Permono Jati
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 170%
OctaFX-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
75 (84.26%)
Loss Trade:
14 (15.73%)
Best Trade:
85.19 USD
Worst Trade:
-37.07 USD
Profitto lordo:
2 010.43 USD (1 645 837 pips)
Perdita lorda:
-263.03 USD (366 489 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (474.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
474.75 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
42.83
Long Trade:
69 (77.53%)
Short Trade:
20 (22.47%)
Fattore di profitto:
7.64
Profitto previsto:
19.63 USD
Profitto medio:
26.81 USD
Perdita media:
-18.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.80 USD (2)
Crescita mensile:
66.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
40.80 USD (1.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.25% (40.80 USD)
Per equità:
34.10% (609.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 44
SPX500 26
BTCUSD 9
XAUUSD 7
XTIUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 871
SPX500 426
BTCUSD 250
XAUUSD 151
XTIUSD 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.7K
SPX500 8K
BTCUSD 1.2M
XAUUSD 15K
XTIUSD 98
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.19 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +474.75 USD
Massima perdita consecutiva: -40.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 2
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 1076
Exness-Real11
0.66 × 56
Tickmill-Live04
0.70 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.76 × 366
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
Pepperstone-Edge12
1.35 × 183
OctaFX-Real7
1.39 × 346
OctaFX-Real
2.12 × 281
OctaFX-Real3
2.63 × 48
SageFx-Live
3.47 × 167
NPBFX-Real
3.60 × 10
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.36 × 469
OctaFX-Real8
4.67 × 244
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
4 più
This EA is based on MACD and Moving Average. Grid trading is used to step size and step lot. Optimization is rerun every early month to optimize the EA parameter to maximize profit and minimize drawdown.
Non ci sono recensioni
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.14 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 11:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.14 06:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 08:24
No swaps are charged
2025.10.13 08:24
No swaps are charged
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 20:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 01:18
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 10:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 10:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
