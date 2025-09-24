SegnaliSezioni
Maksim Plotnikov

MaX ProTrader

Maksim Plotnikov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 1%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4 194.05 RUB
Worst Trade:
0.00 RUB
Profitto lordo:
21 615.00 RUB (2 072 pips)
Perdita lorda:
0.00 RUB
Vincite massime consecutive:
11 (21 615.00 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
21 615.00 RUB (11)
Indice di Sharpe:
1.61
Attività di trading:
14.73%
Massimo carico di deposito:
11.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (45.45%)
Short Trade:
6 (54.55%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1 965.00 RUB
Profitto medio:
1 965.00 RUB
Perdita media:
0.00 RUB
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 RUB)
Massima perdita consecutiva:
0.00 RUB (0)
Crescita mensile:
0.73%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
0.00 RUB (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
0.21% (6 424.67 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDrfd 9
AUDJPYrfd 1
USDJPYrfd 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDrfd 332
AUDJPYrfd 1
USDJPYrfd 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDrfd 1.9K
AUDJPYrfd 10
USDJPYrfd 135
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 194.05 RUB
Worst Trade: -0 RUB
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +21 615.00 RUB
Massima perdita consecutiva: -0.00 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 09:22
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.24 09:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 09:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MaX ProTrader
55USD al mese
1%
0
0
USD
3M
RUB
1
81%
11
100%
15%
n/a
1 965.00
RUB
0%
1:40
Copia

