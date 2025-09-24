- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
338
Profit Trade:
256 (75.73%)
Loss Trade:
82 (24.26%)
Best Trade:
33.85 GBP
Worst Trade:
-78.97 GBP
Profitto lordo:
708.80 GBP (340 981 pips)
Perdita lorda:
-845.74 GBP (65 224 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (102.21 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
102.21 GBP (43)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
94.16%
Massimo carico di deposito:
191.64%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
160 (47.34%)
Short Trade:
178 (52.66%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.41 GBP
Profitto medio:
2.77 GBP
Perdita media:
-10.31 GBP
Massime perdite consecutive:
13 (-208.16 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-208.16 GBP (13)
Crescita mensile:
-77.46%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
176.72 GBP
Massimale:
622.22 GBP (96.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.39% (622.22 GBP)
Per equità:
88.86% (132.59 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|191
|EURUSD
|137
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-205
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-6K
|EURUSD
|-1.1K
|BTCUSD
|293K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.85 GBP
Worst Trade: -79 GBP
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +102.21 GBP
Massima perdita consecutiva: -208.16 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.59 × 109
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 260
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 294
|
ICMarketsSC-Live25
|1.27 × 548
|
ICMarketsSC-Live14
|1.40 × 47
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|2.32 × 203
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
AI based algo trading system constantly monitored by forex trading expert with over 30 years experience.
