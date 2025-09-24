SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Get Rich Quick
Ishtiaq Ahmad

Get Rich Quick

Ishtiaq Ahmad
1 recensione
6 settimane
1 / 145 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
338
Profit Trade:
256 (75.73%)
Loss Trade:
82 (24.26%)
Best Trade:
33.85 GBP
Worst Trade:
-78.97 GBP
Profitto lordo:
708.80 GBP (340 981 pips)
Perdita lorda:
-845.74 GBP (65 224 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (102.21 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
102.21 GBP (43)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
94.16%
Massimo carico di deposito:
191.64%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
160 (47.34%)
Short Trade:
178 (52.66%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.41 GBP
Profitto medio:
2.77 GBP
Perdita media:
-10.31 GBP
Massime perdite consecutive:
13 (-208.16 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-208.16 GBP (13)
Crescita mensile:
-77.46%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
176.72 GBP
Massimale:
622.22 GBP (96.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.39% (622.22 GBP)
Per equità:
88.86% (132.59 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 191
EURUSD 137
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -205
EURUSD 3
BTCUSD 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -6K
EURUSD -1.1K
BTCUSD 293K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.85 GBP
Worst Trade: -79 GBP
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +102.21 GBP
Massima perdita consecutiva: -208.16 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.59 × 109
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 260
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 294
ICMarketsSC-Live25
1.27 × 548
ICMarketsSC-Live14
1.40 × 47
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
OrbexGlobal-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-Live20
2.32 × 203
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
19 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
AI based algo trading system constantly monitored by forex trading expert with over 30 years experience.
Valutazione media:
EdgarBriceno
10
EdgarBriceno 2025.09.24 16:45 
 

Simply wonderful signal.

2025.10.07 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 15:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 21:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 19:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 12:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 17:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 17:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Get Rich Quick
30USD al mese
-68%
1
145
USD
63
GBP
6
27%
338
75%
94%
0.83
-0.41
GBP
96%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.