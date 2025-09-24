- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
60 (85.71%)
Loss Trade:
10 (14.29%)
Best Trade:
7.70 USD
Worst Trade:
-7.80 USD
Profitto lordo:
147.64 USD (14 733 pips)
Perdita lorda:
-23.84 USD (2 378 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (57.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.64 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
20.00%
Massimo carico di deposito:
87.40%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
6.42
Long Trade:
14 (20.00%)
Short Trade:
56 (80.00%)
Fattore di profitto:
6.19
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-2.38 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.27 USD (5)
Crescita mensile:
99.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.27 USD (7.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.28% (19.27 USD)
Per equità:
31.90% (66.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.70 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +57.64 USD
Massima perdita consecutiva: -19.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 170
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
Exness-MT5Real31
|2.60 × 53
|
Exness-MT5Real5
|2.91 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
99%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
100%
70
85%
20%
6.19
1.77
USD
USD
32%
1:500