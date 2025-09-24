- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
221.53 USD
Worst Trade:
-171.38 USD
Profitto lordo:
886.28 USD (1 212 pips)
Perdita lorda:
-333.34 USD (366 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (568.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
568.74 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
33.48%
Massimo carico di deposito:
100.29%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.13
Long Trade:
2 (13.33%)
Short Trade:
13 (86.67%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
36.86 USD
Profitto medio:
68.18 USD
Perdita media:
-166.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-171.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-171.38 USD (1)
Crescita mensile:
18.43%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.26 USD
Massimale:
176.50 USD (5.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.77% (174.01 USD)
Per equità:
3.40% (114.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|846
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +221.53 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +568.74 USD
Massima perdita consecutiva: -171.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
RoboForex-ECN
|0.51 × 262
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.85 × 185
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
