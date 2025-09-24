- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
12 (85.71%)
Loss Trade:
2 (14.29%)
Best Trade:
24.71 USD
Worst Trade:
-17.63 USD
Profitto lordo:
93.71 USD (9 452 pips)
Perdita lorda:
-33.58 USD (3 357 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (53.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.14 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
65.26%
Massimo carico di deposito:
5.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.79
Long Trade:
11 (78.57%)
Short Trade:
3 (21.43%)
Fattore di profitto:
2.79
Profitto previsto:
4.30 USD
Profitto medio:
7.81 USD
Perdita media:
-16.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-33.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.58 USD (2)
Crescita mensile:
12.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.58 USD (6.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.21% (33.58 USD)
Per equità:
7.04% (36.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.71 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +53.14 USD
Massima perdita consecutiva: -33.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
