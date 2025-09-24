SegnaliSezioni
Bei Tu Li

Auto Tukongjian8

Bei Tu Li
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 660 USD al mese
crescita dal 2025 3%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
60 (64.51%)
Loss Trade:
33 (35.48%)
Best Trade:
803.52 USD
Worst Trade:
-579.26 USD
Profitto lordo:
5 313.47 USD (13 286 pips)
Perdita lorda:
-5 010.83 USD (53 665 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 080.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 146.50 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.18%
Massimo carico di deposito:
53.11%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
45 (48.39%)
Short Trade:
48 (51.61%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
3.25 USD
Profitto medio:
88.56 USD
Perdita media:
-151.84 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 165.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 165.18 USD (8)
Crescita mensile:
3.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
896.85 USD
Massimale:
2 194.13 USD (19.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.42% (2 194.13 USD)
Per equità:
6.17% (662.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 78
BTCUSD+ 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.9K
BTCUSD+ -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3.9K
BTCUSD+ -44K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +803.52 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 080.82 USD
Massima perdita consecutiva: -1 165.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

策略：局部突破+趋势跟随，商业级别全品种自动交易系统。


分级风控，分类订单管理，设计最大回撤20%±5%。


在保证本金绝对安全的前提下，用时间换利润空间，收益非常值得期待


Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 09:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 03:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.24 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
