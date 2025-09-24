- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
60 (64.51%)
Loss Trade:
33 (35.48%)
Best Trade:
803.52 USD
Worst Trade:
-579.26 USD
Profitto lordo:
5 313.47 USD (13 286 pips)
Perdita lorda:
-5 010.83 USD (53 665 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 080.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 146.50 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.18%
Massimo carico di deposito:
53.11%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
45 (48.39%)
Short Trade:
48 (51.61%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
3.25 USD
Profitto medio:
88.56 USD
Perdita media:
-151.84 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 165.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 165.18 USD (8)
Crescita mensile:
3.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
896.85 USD
Massimale:
2 194.13 USD (19.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.42% (2 194.13 USD)
Per equità:
6.17% (662.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|BTCUSD+
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.9K
|BTCUSD+
|-1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|3.9K
|BTCUSD+
|-44K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +803.52 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 080.82 USD
Massima perdita consecutiva: -1 165.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
策略：局部突破+趋势跟随，商业级别全品种自动交易系统。
分级风控，分类订单管理，设计最大回撤20%±5%。
在保证本金绝对安全的前提下，用时间换利润空间，收益非常值得期待
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
660USD al mese
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
93
64%
23%
1.06
3.25
USD
USD
19%
1:500