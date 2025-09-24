- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
36.44 USD
Worst Trade:
-3.32 USD
Profitto lordo:
120.08 USD (1 495 pips)
Perdita lorda:
-5.88 USD (53 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (48.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.53 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
97.29%
Massimo carico di deposito:
2.95%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
34.40
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
20.42
Profitto previsto:
14.28 USD
Profitto medio:
20.01 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.32 USD (1)
Crescita mensile:
3.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.32 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (3.32 USD)
Per equità:
5.71% (173.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|6
|EURGBP
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|92
|EURGBP
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|1.2K
|EURGBP
|242
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.44 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.55 USD
Massima perdita consecutiva: -3.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|0.35 × 49
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.60 × 5
|
PacificUnionLLC-Live
|0.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Tickmill-Live
|1.50 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.78 × 4472
|
FPMarkets-Live
|1.90 × 29
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.47 × 390
|
GOMarketsMU-Live
|2.80 × 5
|
Exness-MT5Real8
|2.92 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.95 × 197
|
VantageInternational-Live
|3.11 × 74
|
Exness-MT5Real15
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|3.57 × 7
|
BDSwissGlobal-Server01
|4.00 × 1
|
FXGT-Live
|4.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|5.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.04 × 49
