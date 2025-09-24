- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
55.44 USD
Worst Trade:
-30.24 USD
Profitto lordo:
137.18 USD (1 368 pips)
Perdita lorda:
-82.60 USD (1 212 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (78.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.05 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
99.07%
Massimo carico di deposito:
7.67%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
11 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
4.96 USD
Profitto medio:
27.44 USD
Perdita media:
-13.77 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.24 USD (1)
Crescita mensile:
1.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.18 USD
Massimale:
38.49 USD (1.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.27% (38.49 USD)
Per equità:
19.38% (581.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|57
|AUDCAD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|180
|AUDCAD
|-24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.44 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +78.05 USD
Massima perdita consecutiva: -20.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 17
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 13
|
Tickmill-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.52 × 336
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.69 × 254
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.03 × 38
|
itexsys-Platform
|3.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.72 × 68
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
FortunaMarkets-Server
|10.91 × 54
|
RoboForex-Pro
|11.64 × 88
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
GBEbrokers-LIVE
|12.50 × 2
|
Swissquote-Server
|13.00 × 2
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
IFCMarketsLtd-Real
|18.17 × 12
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
11
45%
99%
1.66
4.96
USD
USD
19%
1:500