- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
400.00 JPY
Worst Trade:
0.00 JPY
Profitto lordo:
1 708.00 JPY (1 162 pips)
Perdita lorda:
0.00 JPY
Vincite massime consecutive:
8 (1 708.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
1 708.00 JPY (8)
Indice di Sharpe:
1.96
Attività di trading:
0.38%
Massimo carico di deposito:
33.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
213.50 JPY
Profitto medio:
213.50 JPY
Perdita media:
0.00 JPY
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
0.00 JPY (0)
Crescita mensile:
19.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
0.00 JPY (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
5.04% (456.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
One Shoot Strategi, No averaging, No mattingle, No dangerous system
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
11K
JPY
JPY
2
100%
8
100%
0%
n/a
213.50
JPY
JPY
5%
1:200