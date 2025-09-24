SegnaliSezioni
Tanapisit Tepawarapruek

MINDFUL xx FX2TRADE

Tanapisit Tepawarapruek
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
4 (23.52%)
Loss Trade:
13 (76.47%)
Best Trade:
27.97 USD
Worst Trade:
-5.40 USD
Profitto lordo:
41.29 USD (27 153 pips)
Perdita lorda:
-19.65 USD (54 750 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (29.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.88 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
86.28%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
15 (88.24%)
Short Trade:
2 (11.76%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
10.32 USD
Perdita media:
-1.51 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-11.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.92 USD (9)
Crescita mensile:
21.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.73 USD
Massimale:
11.92 USD (9.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.68% (11.92 USD)
Per equità:
7.53% (8.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 8
XAUUSDm 3
GBPUSDm 2
AUDNZDm 1
EURCADm 1
BTCUSDm 1
GBPAUDm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm -12
XAUUSDm 41
GBPUSDm -1
AUDNZDm 0
EURCADm -1
BTCUSDm -5
GBPAUDm -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm -586
XAUUSDm 27K
GBPUSDm -46
AUDNZDm 14
EURCADm -35
BTCUSDm -54K
GBPAUDm -169
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.97 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +29.88 USD
Massima perdita consecutiva: -11.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 06:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 07:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 02:57
Share of trading days is too low
2025.09.24 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 00:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 00:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 00:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 00:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MINDFUL xx FX2TRADE
30USD al mese
22%
0
0
USD
122
USD
1
0%
17
23%
100%
2.10
1.27
USD
10%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.