Os níveis de gamma são justamente os preços onde há uma enorme concentração de opções prestes a entrar no money (ITM) ou sair do money (OTM).

Resistência Gamma: Um nível com uma grande concentração de opções de COMPRA (Calls). Se o preço subir até lá, os market makers serão forçados a COMPRAR agressivamente, potencialmente criando um teto de venda.

Suporte Gamma: Um nível com uma grande concentração de opções de VENDA (Puts). Se o preço cair até lá, os market makers serão forçados a VENDER agressivamente para se hedgear, potencialmente criando uma base de compra (poce a venda forçada pode esgotar-se, virando o mercado).

O que é exposição gama (GEX)?

Gama

O gama é a derivada de segunda ordem do preço de uma opção, representando a taxa de variação do delta (a derivada de primeira ordem, que mede a exposição direcional) por cada variação de 1% no preço do ativo subjacente 15.

Por exemplo, um gama de 0,1 significa que o delta aumenta em 0,1 para cada aumento de $1 no subjacente.

GEX

A exposição gama (GEX) agrega a gama em todas as opções para um ativo, refletindo o ajuste delta total exigido pelos formadores de mercado para um movimento de 1% no preço.

É calculada da seguinte forma:

GEX = ΔDelta / ΔPreço (1%)

Por exemplo, se um aumento de 1% no preço aumenta o delta em +7.000 e uma queda de 1% reduz em -5.000, o GEX seria 2.000.

Por que a exposição gama é importante

Os formadores de mercado (que vendem opções) protegem constantemente suas posições para se manterem neutros. Sua atividade de proteção afeta diretamente a ação do preço:

Exposição gama positiva (gama longa):

Os corretores vendem ações quando os preços sobem e compram quando os preços caem.

Estabiliza os mercados (por exemplo, reduz a volatilidade).

É comum quando muitos traders compram opções de venda/compra para proteção/especulação.

Exposição gama negativa (gama curta):