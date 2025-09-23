- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|74
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Coinexx-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
Tickmill-Live
|1.25 × 8
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
FxPro-MT5
|6.38 × 84
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
VantageFX-Live
|7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
"Preços de Interesse do Institucional" (Os Níveis-Chave)
Os níveis de gamma são justamente os preços onde há uma enorme concentração de opções prestes a entrar no money (ITM) ou sair do money (OTM).
-
Suporte Gamma: Um nível com uma grande concentração de opções de VENDA (Puts). Se o preço cair até lá, os market makers serão forçados a VENDER agressivamente para se hedgear, potencialmente criando uma base de compra (poce a venda forçada pode esgotar-se, virando o mercado).
-
Resistência Gamma: Um nível com uma grande concentração de opções de COMPRA (Calls). Se o preço subir até lá, os market makers serão forçados a COMPRAR agressivamente, potencialmente criando um teto de venda.
O que é exposição gama (GEX)?
Gama
O gama é a derivada de segunda ordem do preço de uma opção, representando a taxa de variação do delta (a derivada de primeira ordem, que mede a exposição direcional) por cada variação de 1% no preço do ativo subjacente 15.
Por exemplo, um gama de 0,1 significa que o delta aumenta em 0,1 para cada aumento de $1 no subjacente.
GEX
A exposição gama (GEX) agrega a gama em todas as opções para um ativo, refletindo o ajuste delta total exigido pelos formadores de mercado para um movimento de 1% no preço.
É calculada da seguinte forma:
GEX = ΔDelta / ΔPreço (1%)
Por exemplo, se um aumento de 1% no preço aumenta o delta em +7.000 e uma queda de 1% reduz em -5.000, o GEX seria 2.000.
Por que a exposição gama é importante
Os formadores de mercado (que vendem opções) protegem constantemente suas posições para se manterem neutros. Sua atividade de proteção afeta diretamente a ação do preço:
Exposição gama positiva (gama longa):
- Os corretores vendem ações quando os preços sobem e compram quando os preços caem.
- Estabiliza os mercados (por exemplo, reduz a volatilidade).
- É comum quando muitos traders compram opções de venda/compra para proteção/especulação.
Exposição gama negativa (gama curta):
- Os corretores compram ações quando os preços sobem e vendem quando os preços caem.
- Alimenta o momentum (por exemplo, “gamma squeezes” como a GameStop em 2021).
- Acontece quando os formadores de mercado estão vendidos em opções (por exemplo, durante frenesi de ações meme).
