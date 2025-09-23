SegnaliSezioni
Itamar Pedreira Souza

NiveisGEX

Itamar Pedreira Souza
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 39%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
23 (53.48%)
Loss Trade:
20 (46.51%)
Best Trade:
75.80 USD
Worst Trade:
-24.18 USD
Profitto lordo:
200.61 USD (764 569 pips)
Perdita lorda:
-142.66 USD (8 768 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (12.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.94 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
49.89%
Massimo carico di deposito:
105.50%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
20 (46.51%)
Short Trade:
23 (53.49%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
8.72 USD
Perdita media:
-7.13 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-35.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.72 USD (2)
Crescita mensile:
38.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.47 USD
Massimale:
69.23 USD (42.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.54% (69.23 USD)
Per equità:
17.32% (17.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 74
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.80 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.76 USD
Massima perdita consecutiva: -35.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 più
"Preços de Interesse do Institucional" (Os Níveis-Chave)

Os níveis de gamma são justamente os preços onde há uma enorme concentração de opções prestes a entrar no money (ITM) ou sair do money (OTM).

  • Suporte Gamma: Um nível com uma grande concentração de opções de VENDA (Puts). Se o preço cair até lá, os market makers serão forçados a VENDER agressivamente para se hedgear, potencialmente criando uma base de compra (poce a venda forçada pode esgotar-se, virando o mercado).

  • Resistência Gamma: Um nível com uma grande concentração de opções de COMPRA (Calls). Se o preço subir até lá, os market makers serão forçados a COMPRAR agressivamente, potencialmente criando um teto de venda.


O que é exposição gama (GEX)?

Gama

O gama é a derivada de segunda ordem do preço de uma opção, representando a taxa de variação do delta (a derivada de primeira ordem, que mede a exposição direcional) por cada variação de 1% no preço do ativo subjacente 15.

Por exemplo, um gama de 0,1 significa que o delta aumenta em 0,1 para cada aumento de $1 no subjacente.

GEX

A exposição gama (GEX) agrega a gama em todas as opções para um ativo, refletindo o ajuste delta total exigido pelos formadores de mercado para um movimento de 1% no preço.

É calculada da seguinte forma:

GEX = ΔDelta / ΔPreço (1%)

Por exemplo, se um aumento de 1% no preço aumenta o delta em +7.000 e uma queda de 1% reduz em -5.000, o GEX seria 2.000.

Por que a exposição gama é importante

Os formadores de mercado (que vendem opções) protegem constantemente suas posições para se manterem neutros. Sua atividade de proteção afeta diretamente a ação do preço:

Exposição gama positiva (gama longa):

  • Os corretores vendem ações quando os preços sobem e compram quando os preços caem.
  • Estabiliza os mercados (por exemplo, reduz a volatilidade).
  • É comum quando muitos traders compram opções de venda/compra para proteção/especulação.

Exposição gama negativa (gama curta):

  • Os corretores compram ações quando os preços sobem e vendem quando os preços caem.
  • Alimenta o momentum (por exemplo, “gamma squeezes” como a GameStop em 2021).
  • Acontece quando os formadores de mercado estão vendidos em opções (por exemplo, durante frenesi de ações meme).


2025.09.26 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 01:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 02:57
Share of trading days is too low
2025.09.24 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 23:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 23:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 23:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.23 23:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 23:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NiveisGEX
30USD al mese
39%
0
0
USD
208
USD
1
0%
43
53%
50%
1.40
1.35
USD
43%
1:200
