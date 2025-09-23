SegnaliSezioni
Anup Sudhakaran

The Pip Sweeper

Anup Sudhakaran
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 63%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
407
Profit Trade:
205 (50.36%)
Loss Trade:
202 (49.63%)
Best Trade:
220.97 USD
Worst Trade:
-132.75 USD
Profitto lordo:
2 696.63 USD (559 021 pips)
Perdita lorda:
-1 949.62 USD (182 732 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (144.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
448.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
82.06%
Massimo carico di deposito:
52.18%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
264
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
259 (63.64%)
Short Trade:
148 (36.36%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
13.15 USD
Perdita media:
-9.65 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-263.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-263.25 USD (13)
Crescita mensile:
1 265.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
423.85 USD (41.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.02% (422.80 USD)
Per equità:
26.22% (187.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 263
EURUSD 34
BTCUSD 34
GBPJPY 29
EURJPY 11
AUDNZD 8
AUDJPY 7
USDJPY 6
USTEC 4
EURGBP 3
GBPUSD 3
AUDCAD 2
NZDJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 281
EURUSD 38
BTCUSD 106
GBPJPY 200
EURJPY 34
AUDNZD 17
AUDJPY 14
USDJPY -30
USTEC 76
EURGBP 1
GBPUSD 13
AUDCAD -4
NZDJPY -1
USDCAD 1
AUDUSD 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.5K
EURUSD 1.7K
BTCUSD 342K
GBPJPY 2.6K
EURJPY 825
AUDNZD 770
AUDJPY 169
USDJPY 143
USTEC 25K
EURGBP 63
GBPUSD 755
AUDCAD -81
NZDJPY -76
USDCAD 76
AUDUSD 137
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +220.97 USD
Worst Trade: -133 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +144.77 USD
Massima perdita consecutiva: -263.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 189
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10172
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5675
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
Exness-MT5Real8
0.93 × 954
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 39
142 più
Non ci sono recensioni
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 19:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 18:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 17:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 14:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 13:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 12:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 11:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 10:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 09:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 07:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 21:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.23 21:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 21:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Pip Sweeper
30USD al mese
63%
0
0
USD
741
USD
5
0%
407
50%
82%
1.38
1.84
USD
43%
1:500
