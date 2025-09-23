- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
407
Profit Trade:
205 (50.36%)
Loss Trade:
202 (49.63%)
Best Trade:
220.97 USD
Worst Trade:
-132.75 USD
Profitto lordo:
2 696.63 USD (559 021 pips)
Perdita lorda:
-1 949.62 USD (182 732 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (144.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
448.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
82.06%
Massimo carico di deposito:
52.18%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
264
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
259 (63.64%)
Short Trade:
148 (36.36%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
13.15 USD
Perdita media:
-9.65 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-263.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-263.25 USD (13)
Crescita mensile:
1 265.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
423.85 USD (41.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.02% (422.80 USD)
Per equità:
26.22% (187.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|263
|EURUSD
|34
|BTCUSD
|34
|GBPJPY
|29
|EURJPY
|11
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|6
|USTEC
|4
|EURGBP
|3
|GBPUSD
|3
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|281
|EURUSD
|38
|BTCUSD
|106
|GBPJPY
|200
|EURJPY
|34
|AUDNZD
|17
|AUDJPY
|14
|USDJPY
|-30
|USTEC
|76
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|13
|AUDCAD
|-4
|NZDJPY
|-1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.7K
|BTCUSD
|342K
|GBPJPY
|2.6K
|EURJPY
|825
|AUDNZD
|770
|AUDJPY
|169
|USDJPY
|143
|USTEC
|25K
|EURGBP
|63
|GBPUSD
|755
|AUDCAD
|-81
|NZDJPY
|-76
|USDCAD
|76
|AUDUSD
|137
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +220.97 USD
Worst Trade: -133 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +144.77 USD
Massima perdita consecutiva: -263.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 189
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10172
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5675
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
Exness-MT5Real8
|0.93 × 954
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
PacificUnionLLC-Live
|1.03 × 39
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
63%
0
0
USD
USD
741
USD
USD
5
0%
407
50%
82%
1.38
1.84
USD
USD
43%
1:500