Dror Shamir

NSPRO

Dror Shamir
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 15%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
64 (91.42%)
Loss Trade:
6 (8.57%)
Best Trade:
0.58 USD
Worst Trade:
-0.25 USD
Profitto lordo:
14.87 USD (1 955 pips)
Perdita lorda:
-0.48 USD (41 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (6.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.05 USD (28)
Indice di Sharpe:
1.15
Attività di trading:
6.15%
Massimo carico di deposito:
9.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
57.56
Long Trade:
48 (68.57%)
Short Trade:
22 (31.43%)
Fattore di profitto:
30.98
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.23 USD
Perdita media:
-0.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.25 USD (1)
Crescita mensile:
6.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.25 USD (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.22% (0.25 USD)
Per equità:
7.01% (6.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 14
USDCAD 13
USDCHF 13
EURAUD 12
GBPUSD 7
EURCHF 6
EURUSD 4
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 4
USDCAD 2
USDCHF 3
EURAUD 2
GBPUSD 2
EURCHF 1
EURUSD 1
CADCHF 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 516
USDCAD 377
USDCHF 260
EURAUD 357
GBPUSD 201
EURCHF 73
EURUSD 164
CADCHF 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.58 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.05 USD
Massima perdita consecutiva: -0.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 379
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live10
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live03
0.56 × 9
Tickmill-Live05
0.56 × 460
ICMarkets-Live07
0.57 × 1150
ICMarkets-Live04
0.63 × 19
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live02
0.83 × 3493
Tickmill-Live
0.83 × 2286
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarkets-Live12
0.87 × 497
Tickmill-Live08
0.88 × 40
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
80 più
using scalper that work at night using on tickmil broker.

no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NSPRO
30USD al mese
15%
0
0
USD
90
USD
12
100%
70
91%
6%
30.97
0.21
USD
7%
1:500
