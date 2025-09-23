SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LowRiskbd89
Md Mahfuzur Rahman

LowRiskbd89

Md Mahfuzur Rahman
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Tickmill-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
44 (48.88%)
Loss Trade:
46 (51.11%)
Best Trade:
13.90 USD
Worst Trade:
-15.78 USD
Profitto lordo:
143.94 USD (9 548 pips)
Perdita lorda:
-156.11 USD (9 411 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (26.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.46 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
18.70%
Massimo carico di deposito:
1.94%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
44 (48.89%)
Short Trade:
46 (51.11%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-3.39 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-33.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.67 USD (8)
Crescita mensile:
-0.60%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.85 USD
Massimale:
57.31 USD (2.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.80% (57.22 USD)
Per equità:
0.56% (11.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 52
GBPUSD 10
GBPCHF 5
EURGBP 4
GBPJPY 4
GBPNZD 3
EURUSD 3
CHFJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5
GBPUSD 1
GBPCHF -6
EURGBP 0
GBPJPY -6
GBPNZD -1
EURUSD 1
CHFJPY 1
USDJPY 0
EURAUD -5
GBPCAD -1
EURJPY 0
AUDUSD 0
USDCHF -2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.2K
GBPUSD -108
GBPCHF -436
EURGBP 36
GBPJPY -352
GBPNZD -80
EURUSD 150
CHFJPY 61
USDJPY 35
EURAUD -154
GBPCAD -161
EURJPY 24
AUDUSD 22
USDCHF -70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.90 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +26.46 USD
Massima perdita consecutiva: -33.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.11 × 18
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 181
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
itexsys-Platform
1.40 × 5
77 più
Non ci sono recensioni
