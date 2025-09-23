SegnaliSezioni
Philippe Claude M Cozic

Enigma

Philippe Claude M Cozic
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 9%
VTMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
337
Profit Trade:
267 (79.22%)
Loss Trade:
70 (20.77%)
Best Trade:
124.62 EUR
Worst Trade:
-51.90 EUR
Profitto lordo:
1 378.56 EUR (30 444 pips)
Perdita lorda:
-599.87 EUR (15 560 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (118.53 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
178.16 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.63%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.50
Long Trade:
180 (53.41%)
Short Trade:
157 (46.59%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
2.31 EUR
Profitto medio:
5.16 EUR
Perdita media:
-8.57 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-141.46 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-141.46 EUR (3)
Crescita mensile:
6.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
141.46 EUR (3.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.01% (141.46 EUR)
Per equità:
20.43% (2 845.14 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-ECN 146
EURCHF-ECN 112
NZDCHF-ECN 16
NZDCAD-ECN 14
NZDJPY-ECN 10
GBPAUD-ECN 10
CADCHF-ECN 7
AUDCAD-ECN 6
GBPCAD-ECN 5
GBPCHF-ECN 5
EURNZD-ECN 4
GBPNZD-ECN 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-ECN 312
EURCHF-ECN 176
NZDCHF-ECN 111
NZDCAD-ECN 25
NZDJPY-ECN 26
GBPAUD-ECN 53
CADCHF-ECN 39
AUDCAD-ECN 39
GBPCAD-ECN 11
GBPCHF-ECN 56
EURNZD-ECN 15
GBPNZD-ECN 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-ECN 3K
EURCHF-ECN 3.1K
NZDCHF-ECN 1.7K
NZDCAD-ECN 1.3K
NZDJPY-ECN 736
GBPAUD-ECN 1.1K
CADCHF-ECN 49
AUDCAD-ECN 660
GBPCAD-ECN 795
GBPCHF-ECN 1.5K
EURNZD-ECN 474
GBPNZD-ECN 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.62 EUR
Worst Trade: -52 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +118.53 EUR
Massima perdita consecutiva: -141.46 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 17:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
