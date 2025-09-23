- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
337
Profit Trade:
267 (79.22%)
Loss Trade:
70 (20.77%)
Best Trade:
124.62 EUR
Worst Trade:
-51.90 EUR
Profitto lordo:
1 378.56 EUR (30 444 pips)
Perdita lorda:
-599.87 EUR (15 560 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (118.53 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
178.16 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.63%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.50
Long Trade:
180 (53.41%)
Short Trade:
157 (46.59%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
2.31 EUR
Profitto medio:
5.16 EUR
Perdita media:
-8.57 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-141.46 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-141.46 EUR (3)
Crescita mensile:
6.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
141.46 EUR (3.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.01% (141.46 EUR)
Per equità:
20.43% (2 845.14 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|146
|EURCHF-ECN
|112
|NZDCHF-ECN
|16
|NZDCAD-ECN
|14
|NZDJPY-ECN
|10
|GBPAUD-ECN
|10
|CADCHF-ECN
|7
|AUDCAD-ECN
|6
|GBPCAD-ECN
|5
|GBPCHF-ECN
|5
|EURNZD-ECN
|4
|GBPNZD-ECN
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD-ECN
|312
|EURCHF-ECN
|176
|NZDCHF-ECN
|111
|NZDCAD-ECN
|25
|NZDJPY-ECN
|26
|GBPAUD-ECN
|53
|CADCHF-ECN
|39
|AUDCAD-ECN
|39
|GBPCAD-ECN
|11
|GBPCHF-ECN
|56
|EURNZD-ECN
|15
|GBPNZD-ECN
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD-ECN
|3K
|EURCHF-ECN
|3.1K
|NZDCHF-ECN
|1.7K
|NZDCAD-ECN
|1.3K
|NZDJPY-ECN
|736
|GBPAUD-ECN
|1.1K
|CADCHF-ECN
|49
|AUDCAD-ECN
|660
|GBPCAD-ECN
|795
|GBPCHF-ECN
|1.5K
|EURNZD-ECN
|474
|GBPNZD-ECN
|446
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.62 EUR
Worst Trade: -52 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +118.53 EUR
Massima perdita consecutiva: -141.46 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
9%
0
0
USD
USD
14K
EUR
EUR
9
100%
337
79%
100%
2.29
2.31
EUR
EUR
20%
1:500