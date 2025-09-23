- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
31 (88.57%)
Loss Trade:
4 (11.43%)
Best Trade:
30.00 USD
Worst Trade:
-4.22 USD
Profitto lordo:
181.84 USD (12 790 pips)
Perdita lorda:
-10.74 USD (862 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (138.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.85 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
4.95%
Massimo carico di deposito:
3.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
15.93
Long Trade:
18 (51.43%)
Short Trade:
17 (48.57%)
Fattore di profitto:
16.93
Profitto previsto:
4.89 USD
Profitto medio:
5.87 USD
Perdita media:
-2.69 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.74 USD (4)
Crescita mensile:
3.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.74 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.21% (10.74 USD)
Per equità:
2.72% (137.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.00 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +138.85 USD
Massima perdita consecutiva: -10.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
