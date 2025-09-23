SegnaliSezioni
Jacek Leszek Wilczynski

SOSPiotrMakowiecki

Jacek Leszek Wilczynski
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
TeleTrade-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
18 (78.26%)
Loss Trade:
5 (21.74%)
Best Trade:
5.93 EUR
Worst Trade:
-4.55 EUR
Profitto lordo:
27.84 EUR (672 pips)
Perdita lorda:
-9.53 EUR (295 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.42 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.56 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
23.82%
Massimo carico di deposito:
86.22%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
8 (34.78%)
Short Trade:
15 (65.22%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
0.80 EUR
Profitto medio:
1.55 EUR
Perdita media:
-1.91 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-6.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.18 EUR (2)
Crescita mensile:
18.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.66 EUR
Massimale:
6.18 EUR (6.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.15% (6.18 EUR)
Per equità:
18.47% (17.73 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 15
EURJPY 3
EURUSD 3
GBPUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 24
EURJPY 2
EURUSD -6
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 532
EURJPY -151
EURUSD -35
GBPUSD 33
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.93 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.42 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.18 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TeleTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UnivellBroker-Demo
0.00 × 3
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
MaxiMarkets-Maxi Services
0.00 × 4
RoboForex-Pro
0.00 × 2
Alpari-Standard3
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 16
Alpari-Trade
0.00 × 25
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.21 × 14
Alpari-Pro.ECN
0.28 × 29
VantageAU-Live 2
1.67 × 9
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.78 × 2833
MIC-Real.com
2.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
3.00 × 3
ICMarkets-Live09
20.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 16:48
Share of trading days is too low
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 15:48
Share of trading days is too low
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 12:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 16:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.23 16:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 16:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.