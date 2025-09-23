SegnaliSezioni
Antonio Rendon Campos

TRC88Trading Blackbull

Antonio Rendon Campos
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 17%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.75 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
7.49 EUR (6 932 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
11 (7.49 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.49 EUR (11)
Indice di Sharpe:
1.14
Attività di trading:
95.05%
Massimo carico di deposito:
98.31%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.68 EUR
Profitto medio:
0.68 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
16.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
32.80% (15.04 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 4
ESTX50 3
SPX500 2
US30 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 6
ESTX50 1
SPX500 0
US30 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 6K
ESTX50 571
SPX500 134
US30 193
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.75 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.49 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 15:08
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.23 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 15:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
