- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
34 (57.62%)
Loss Trade:
25 (42.37%)
Best Trade:
8.90 USD
Worst Trade:
-12.64 USD
Profitto lordo:
111.06 USD (137 499 pips)
Perdita lorda:
-133.38 USD (36 649 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (31.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
90.37%
Massimo carico di deposito:
102.47%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
19 (32.20%)
Short Trade:
40 (67.80%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.38 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-67.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.14 USD (8)
Crescita mensile:
-25.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.11 USD
Massimale:
67.14 USD (122.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.19% (67.14 USD)
Per equità:
48.00% (44.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|13
|BTCUSD
|10
|NZDCAD
|10
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|XAGUSD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|30
|BTCUSD
|10
|NZDCAD
|-52
|GBPAUD
|1
|NZDCHF
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|-4
|AUDJPY
|-3
|NZDJPY
|-2
|USDJPY
|-14
|EURAUD
|6
|XAGUSD
|-2
|GBPCHF
|-5
|EURCAD
|-1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|773
|BTCUSD
|101K
|NZDCAD
|-743
|GBPAUD
|6
|NZDCHF
|145
|CHFJPY
|353
|EURJPY
|-23
|EURGBP
|-58
|AUDJPY
|-80
|NZDJPY
|45
|USDJPY
|-194
|EURAUD
|323
|XAGUSD
|-49
|GBPCHF
|-97
|EURCAD
|-51
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.90 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +31.92 USD
Massima perdita consecutiva: -67.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.30 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.50 × 10
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 8
|
itexsys-Platform
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.70 × 40
|
RoboForex-ECN
|0.85 × 39
|
DooTechnology-Live
|0.87 × 15
|
VTMarkets-Live
|1.03 × 32
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 92
|
Exness-MT5Real31
|1.40 × 20
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 6
|
Coinexx-Live
|1.84 × 49
|
Exness-MT5Real3
|2.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.20 × 111
|
Exness-MT5Real8
|2.36 × 14
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|2.40 × 5
38 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-25%
0
0
USD
USD
67
USD
USD
1
0%
59
57%
90%
0.83
-0.38
USD
USD
50%
1:500