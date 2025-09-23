SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / I am Rich
Mohammed Nurul Huda

I am Rich

Mohammed Nurul Huda
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -25%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
34 (57.62%)
Loss Trade:
25 (42.37%)
Best Trade:
8.90 USD
Worst Trade:
-12.64 USD
Profitto lordo:
111.06 USD (137 499 pips)
Perdita lorda:
-133.38 USD (36 649 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (31.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
90.37%
Massimo carico di deposito:
102.47%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
19 (32.20%)
Short Trade:
40 (67.80%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.38 USD
Profitto medio:
3.27 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-67.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.14 USD (8)
Crescita mensile:
-25.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.11 USD
Massimale:
67.14 USD (122.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.19% (67.14 USD)
Per equità:
48.00% (44.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 13
BTCUSD 10
NZDCAD 10
GBPAUD 4
NZDCHF 4
CHFJPY 3
EURJPY 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
XAGUSD 1
GBPCHF 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 30
BTCUSD 10
NZDCAD -52
GBPAUD 1
NZDCHF 7
CHFJPY 7
EURJPY -1
EURGBP -4
AUDJPY -3
NZDJPY -2
USDJPY -14
EURAUD 6
XAGUSD -2
GBPCHF -5
EURCAD -1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 773
BTCUSD 101K
NZDCAD -743
GBPAUD 6
NZDCHF 145
CHFJPY 353
EURJPY -23
EURGBP -58
AUDJPY -80
NZDJPY 45
USDJPY -194
EURAUD 323
XAGUSD -49
GBPCHF -97
EURCAD -51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.90 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +31.92 USD
Massima perdita consecutiva: -67.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro-MT5 Live02
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 18
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.30 × 10
StriforSVG-Live
0.50 × 10
ICMarkets-MT5
0.50 × 8
itexsys-Platform
0.67 × 3
Exness-MT5Real5
0.70 × 40
RoboForex-ECN
0.85 × 39
DooTechnology-Live
0.87 × 15
VTMarkets-Live
1.03 × 32
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 92
Exness-MT5Real31
1.40 × 20
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 6
Coinexx-Live
1.84 × 49
Exness-MT5Real3
2.00 × 4
PlexyTrade-Server01
2.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
2.20 × 111
Exness-MT5Real8
2.36 × 14
EvolveMarkets-MT5 Live Server
2.40 × 5
38 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 16:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Share of trading days is too low
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 18:21
Share of trading days is too low
2025.09.23 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 15:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.23 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 15:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
I am Rich
30USD al mese
-25%
0
0
USD
67
USD
1
0%
59
57%
90%
0.83
-0.38
USD
50%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.