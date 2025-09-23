- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 318
Profit Trade:
752 (57.05%)
Loss Trade:
566 (42.94%)
Best Trade:
25.94 USD
Worst Trade:
-7.07 USD
Profitto lordo:
219.23 USD (90 600 pips)
Perdita lorda:
-230.04 USD (82 624 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (6.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.23 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.95%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
619
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
673 (51.06%)
Short Trade:
645 (48.94%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
0.29 USD
Perdita media:
-0.41 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-32.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.90 USD (10)
Crescita mensile:
-23.87%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.60 USD
Massimale:
44.88 USD (41.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.38% (44.88 USD)
Per equità:
41.87% (42.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Volatility 150 (1s) Index
|1312
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Volatility 150 (1s) Index
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Volatility 150 (1s) Index
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.94 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +6.80 USD
Massima perdita consecutiva: -32.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
