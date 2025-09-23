SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA Scalper Deriv 1
Donny Swastika Andrianto

EA Scalper Deriv 1

Donny Swastika Andrianto
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -24%
DerivSVG-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 318
Profit Trade:
752 (57.05%)
Loss Trade:
566 (42.94%)
Best Trade:
25.94 USD
Worst Trade:
-7.07 USD
Profitto lordo:
219.23 USD (90 600 pips)
Perdita lorda:
-230.04 USD (82 624 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (6.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.23 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.95%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
619
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
673 (51.06%)
Short Trade:
645 (48.94%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
0.29 USD
Perdita media:
-0.41 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-32.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.90 USD (10)
Crescita mensile:
-23.87%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.60 USD
Massimale:
44.88 USD (41.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.38% (44.88 USD)
Per equità:
41.87% (42.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Volatility 150 (1s) Index 1312
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Volatility 150 (1s) Index -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Volatility 150 (1s) Index -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.94 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +6.80 USD
Massima perdita consecutiva: -32.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.14 04:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 06:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati