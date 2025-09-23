SegnaliSezioni
Naratip Boripharak

NaratipGold1

Naratip Boripharak
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 7%
XMGlobal-MT5 16
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
10.14 USD
Worst Trade:
-6.03 USD
Profitto lordo:
26.03 USD (2 600 pips)
Perdita lorda:
-21.35 USD (2 133 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (20.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.52 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
7.79%
Massimo carico di deposito:
39.74%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
6.51 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.32 USD (4)
Crescita mensile:
7.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.81 USD
Massimale:
15.32 USD (22.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.45% (15.32 USD)
Per equità:
11.15% (5.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 467
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.14 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +20.52 USD
Massima perdita consecutiva: -15.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.30 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 16:08
Share of trading days is too low
2025.09.23 16:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 15:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.23 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
